Automotive: come l’e-commerce può aiutare la ripresa del settore

Uno degli effetti collaterali della pandemia da COVID-19 e del conseguente lockdown imposto dalle autorità di tutto il mondo è stato il crollo della domanda di mercato in alcuni specifici settori. Ad esempio, è sin troppo ovvio che l’industria automobilistica sia da annoverare tra i comparti che hanno dovuto stringere maggiormente la cinghia dall’inizio del 2020: immatricolazioni quasi azzerate (con numeri da tregenda soprattutto per quanto riguarda il mese di aprile), mercato dell’usato bloccato, vendita di componentistica e accessoristica di ricambio ridotta ai minimi termini.

Insomma, se da un lato il blocco della circolazione di auto e motoveicoli ha dato una mano all’ambiente (seppure con risultati ben al di sotto delle aspettative), dall’altro ha sferrato un colpo durissimo a un settore che, solo in Italia, secondo le stime dell’ACEA (Association des constructeurs Européens d’automobiles, l’ …









Leggi la notizia completa