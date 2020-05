5 deputati dicono addio a M5S, Alfano: “Dispiaciuto per gli amici Tancredi e Palmeri”

All’Assemblea Regionale Siciliana come in consiglio comunale a Castelvetrano: il M5S perde alcuni pezzi anche nelle aule che contano. È di oggi la notizia che Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, Sergio Tancredi, Valentina Palmeri ed Elena Pagana – oramai ex pentastellati – hanno dato vita ad “Attiva Sicilia”. «Siamo e restiamo in minoranza, non prenderemo poltrone di governo», ha dichiarato il mazarese Sergio Tancredi. A Castelvetrano, invece, i consiglieri Ignazio Maltese, Rossana Ditta e Giuseppa Coppola erano dentro la maggioranza e se ne sono usciti. Una strada inversa a 100 chilometri di distanza. «È venuta meno la condivisione di un percorso politico», spiegò la Ditta, prima che entrasse nel vivo la pandemia coronavirus.

I veri motivi dello strappo – a Palermo come a Castelvetrano – sarebbero legati a divergenze e dissapori dentro il gruppo parlamentare all’Ars …









