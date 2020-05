Vita, Festa di Tagliavia: due iniziative per mantenere viva la tradizione

Vita. Il terribile virus che ha colpito tutto il mondo, ha interrotto le usuali abitudini di ogni cittadino e per la comunità di Vita ha rappresentato l’impossibilità di svolgere quest’anno la tradizionale festa della Madonna di Tagliavia, che annualmente raccoglie migliaia di turisti e fedeli da tutta la Sicilia.

Sentitissima da tutta la popolazione vitese, la Festa della Madonna di Tagliavia, che celebra la Madonna del Rosaria nel giorno dell’Ascensione, rappresenta una vera peculiarità. Nonostante quest’anno non sia stato possibile dare vita ai festeggiamenti (cosa alquanto rara), la Pro Loco Vitese (che ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del proprio territorio), per cercare di mantenere sempre viva la tradizione, ha realizzato due iniziative per celebrare, anche solo “virtualmente” la Festa della Madonna di Tagliavia 2020.

Nella prima iniziativa sono state coinvolte la scuole









