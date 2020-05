Trapani: sabato 30 maggio la Santa Messa del crisma in cattedrale, in tv e streaming 

Sono iniziati i preparativi per la santa Messa crismale che la diocesi celebrerà quest’anno in una data del tutto insolita, quella del 30 maggio, ultimo sabato del tempo di Pasqua.

La celebrazione, una delle più intense della liturgia cattolica, si tiene durante la Settimana santa ma era stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha stabilito ora di celebrarla sabato 30 maggio alle 10 del mattino in una cattedrale che sarà comunque contingentata.

In forza delle vigenti normative per il contenimento del contagio da Covid-19 vi prenderanno parte soltanto: i presbiteri, i diaconi e i seminaristi della Diocesi, il consiglio diocesano delle USMI che riunisce le religiose e il Consiglio pastorale diocesano.

I fedeli potranno seguire la celebrazione in diretta attraverso le tv locali o in streaming sui canali Facebook e youtube della Diocesi.

I presbiteri presenti alla celebrazione rinnoveranno pubblicamente …









Leggi la notizia completa