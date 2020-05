Trapani, Dario Safina: “L’opposizione specula sulla pelle dei cittadini”

Dario Safina, assessore del Comune di Trapani, cosa ne pensa degli arresti nella sanità siciliana?

Da garantista dico che bisogna attendere l’esito del giudizio. Le intercettazioni appaiono inquietanti e dimostrano che non bisogna abbassare la guardia. Certo è che l’amministrazione regionale ha un grande onere, quello di verificare quanto accaduto in questi anni in un settore così delicato e che abbiamo scoperto più fragile di quello che ci aspettavamo. I posti per la terapia intensiva e sub intensiva non sono sufficienti, se qui fosse successo quello che è accaduto in Lombardia, sarebbe stato un dramma. Qui ci sono meno servizi, meno posti letto, assistenza domiciliare più scadente, farmaci che non vengono inseriti nelle fasce totalmente gratuite. Tutto questo impone alla politica di andare a controllare ciò che è accaduto.

