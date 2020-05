Trapani, ancora uno stop al mercatino. Operatori pronti a denunciare l’amministrazione

A Trapani, a differenza delle altre città, niente mercatino del giovedì. Per il sindaco Giacomo Tranchida non ci sono le condizioni di sicurezza considerato che nella zona del Palazzetto dello Sport, dove vengono sistemate le bancarelle, operano 250 ambulanti. E’ emerso da un sopralluogo eseguito nei giorni scorsi.

Gli operatori hanno intenzione di sporgere denuncia nei confronti dell’amministrazione comunale per abuso di potere. Il mercatino, tuttavia dovrebbe svolgersi a partire dalla prossima settimana. Il Comune, infatti, sta studiando di transennare l’area riservata agli ambulanti, creando quattro entrate e di mettere bagni chimici, a spese degli operatori.









