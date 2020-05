Svaligiò una villetta due anni fa. Incastrato da un’impronta, arrestato ladro a Marsala

Incastrato da un’impronta. Dopo due anni dal colpo in una villetta di Marsala è stato arrestato dai Carabinieri Francesco Natale Lombardo, marsalese classe 83, con precedenti alle spalle.

I fatti risalgono all’aprile 2017, quando venne svaligiata una villetta in contrada Berbarello, a Marsala. In casa non c’era nessuno, e il ladro ha potuto rubare diversi gioielli, contanti, quattro televisori Lcd, effetti personali come borse e scarpe.

Sul posto venne trovata un’impronta palmare che ha incastrato Lombardo. Ecco i dettagli nella nota dei Carabinieri.

Nella giornata di ieri, 27 maggio 2020, i Carabinieri della Stazione di Marsala hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Marsala – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, LOMBARDO Francesco Natale, marsalese, cl.83, già gravato da precedenti di polizia, accusato del reato di furto aggravato in abitazione.

Tale provvedimento scaturisce dalla …









