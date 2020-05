Sicilia chiusa fino al 7 giugno. Musumeci: “Poi un certificato sanitario per entrare”

La Sicilia resta chiusa fino al 7 giugno, poi un certificato sanitario per entrare. Ma la cosa non va giù al ministro Boccia.

Musumeci sta pensando alla nuova ordinanza che però dipenderà dalle decisioni prese a livello nazionale e all’andamento dei contagi. L’ordinanza potrebbe confermare o modificare l’attuale disposizione, quella impedisce l’ingresso, senza valido motivo, in Sicilia non fino al 3 ma fino al 7 di giugno.

Musumeci pensa però anche a una sorta di certificato sanitario da chiedere a chi entra in Sicilia.

“Noi in Sicilia abbiamo fatto un’ordinanza che impedisce di entrare nella regione non fino al 4 ma fino al 7 giugno – spiega Musumeci in un’intervista a “Il Messaggero” -. E ora dobbiamo farne un’altra che confermi questa o che la modifichi. Con il cuore aprirei l’isola ai turisti già dal 7 giugno. Ma con la ragione dico: aspettiamo …









