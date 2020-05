Sequestrate ad Alcamo 10 mila mascherine illegali

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani hanno sequestrato ad Alcamo 10 mila mascherine illegali.

Il sequestro è scattato nell’ambito di una attività di controllo finalizzata ad individuare le filiere di distribuzione di articoli sanitari e medicali sprovvisti delle formali attestazioni dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

I finanzieri infatti hanno individuato, ad Alcamo, un commerciante palermitano operante nel settore dell’e-commerce intento alla vendita al pubblico di alcune mascherine di provenienza cinese.

In particolare l’interessato, alla richiesta delle Fiamme Gialle trapanesi circa la provenienza della merce in vendita, aveva ammesso di avere acquistato migliaia di mascherine provenienti dalla Cina tramite una nota multinazionale di trading on line, senza preoccuparsi in realtà di verificare la sussistenza della documentazione formale che ne attestasse il possesso dei prescritti requisiti di sicurezza per il commercio in ambito U.E..

L& …









Leggi la notizia completa