Scuola, rientro a settembre fino alle 10 ed uscite alle 16. Lezioni anche di sabato

Orari scaglionati in ingresso, anche fino alle 10 per gli studenti delle superiori. E’ quanto il comitato tecnico suggerirà al Ministero per gestire il rientro a scuola previsto per settembre.

Ciò consentirà di diminuire il numero di persone che dovranno spostarsi contemporaneamente, anche per quanti si devono spostare con bus e treni evitando gli assembramenti nelle ore di punta.

Precedenza sarà data ai bambini delle elementari, come riporta il Corriere, perché per andare a scuola dipendono pienamente dalla famiglia.

Le classi che entreranno dopo, dovranno anche uscire dopo. Il suggerimento è di utilizzare il pomeriggio fino alle 15 o addirittura alle 16. Addio settimana corta. Per far fronte alle necessità legate al frazionamento degli ingressi, molte scuola potrebbero dire addio al sabato libero.









