Sanità in Sicilia, 300 giorni per una visita. Se si paga bastano due giorni

300 giorni per una visita in Sicilia, se si paga però bastano due giorni. Una sanità tra le più lente d’Italia dove occorrono più di trecento giorni per una visita cardiologica negli ambulatori dell’Asp di Palermo e 211 giorni per un elettrocardiogramma. Per una visita ortopedica, invece occorrono 107 giorni.

Stessi tempi di attesa per gli ospedali ma a Palermo a Villa Sofia, Policlinico e Civico si può fare una visita cardiologica attendendo al massimo fino ad otto giorni al massimo e pagando 130 euro per l’intramoenia.

Costi non proprio alla portata degli anziani siciliani che prendono la pensione tra le più basse d’Italia. Un sanità con lunghissime liste d’attesa, agli alti costi per i famaci e visite specialistiche.

“Non possiamo dire di avere una sanità universale e gratuita – afferma il segretario generale Spi, Maurizio Calà -. Tuttavia l’emergenza sanitaria, oltre …









