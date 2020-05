 Requisitoria processo ad Antonio Vaccarino. L’ex sindaco: “Temevo per la mia vita” 

“Cosa ho detto a Vincenzo Santangelo? Ho esplicitato richiesta sul linguaggio di questi due sconosciuti e chiesto se potessero rappresentare motivo di preoccupazione per me e per Giuseppe Cimarosa. Io temevo di subire un attentato. Ho parlato con Santangelo perché vivo con la paura di essere ucciso”.

E’ quanto ha dichiarato, in video collegamento dal carcere di Catanzaro, l’ex sindaco Dc di Castelvetrano Antonio Vaccarino rispondendo ad una precisa domanda del pm della Dda Pierangelo Padova, poco prima della requisitoria al termine della quale Padova e la collega Francesca Dessì hanno invocato la condanna a sette anni di carcere per l’ex sindaco di Castelvetrano, imputato per concorso in rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale con l’aggravante per mafia.

Coinvolto nell’indagine insieme al tenente colonnello Marco Alfio Zappalà, ex Dia di Caltanissetta, e …









