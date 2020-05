Pronti per la ripartenza nel rispetto delle regole che verranno dettate dal governo

Al centro della riunione virtuale di ieri l’analisi della situazione dei vari settori del motorsport tricolore e la messa a punto della fase della ripartenza dei campionati.

Il mondo dell’automobilismo tricolore è pronto alla ripartenza. Stilati i protocolli tecnico sanitari per ogni disciplina e messi a punto le bozze dei calendari, ora si attende il via da parte delle istituzioni e gli imminenti decreti che lo dovrebbero consentire.

La Giunta Sportiva di ACI si è riunita in video call per analizzare lo stato delle cose sia a livello nazionale, sia a livello di eventi internazionali come il Gran Premio d’Italia a Monza di settembre, ormai entrato nella fase della chiusura degli accordi, o come il Rally Italia Sardegna, che deve ancora trovare una collocazione temporale, per altro in un contesto di campionato del mondo ancora tutto da verificare.

Al centro della discussione, come di …









Leggi la notizia completa