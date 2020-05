Palermo. Rissa a Ballarò, diversi feriti e contusi: due arresti

Ieri sera, a piazza del Carmine, nel quartiere Ballarò, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto per rissa e lesioni a pubblico ufficiale Y. M. 43enne e J. B. 22enne, entrambi cittadini gambiani, già noti alle Forze dell’ordine.

I militari sono intervenuti dopo le 20 mentre era in atto una violenta rissa, scaturita da motivi oggetto di approfondimento investigativo, fra due gruppi di circa 30 persone. Si trattava di un gruppo di italiani residenti a Ballarò contrapposto a uno di cittadini africani, soprattutto di nazionalità gambiana, che si fronteggiavano armati di coltelli, bastoni e cocci di bottiglia.

I Carabinieri intervenuti si sono frapposti ai due gruppi violenti e sono diventati oggetto di un lancio intenso di sassi e di aggressioni fisiche. Sono stati minuti di grave tensione, ma poi la confluenza di tutte le forze disponibili, anche della Polizia di Stato e della Guardia …









Leggi la notizia completa