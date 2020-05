Palermo, maxi rissa a Ballarò: un giovane accoltellato 

Un giovane è rimasto ferito nel corso di una maxi rissa scoppiata a Palermo in via Alberghiera, nel quartiere Ballarò. Gli scontri hanno coinvolto un gruppo di palermitani e alcuni extracomunitari residenti nel rione originari del Gambia.

Prima c’è stato un lancio fitto di oggetti, poi i due gruppi rivali se le sono date di santa ragione. Non si conosce il motivo della rissa che sta impegnando polizia e carabinieri intervenuti in massa nella zona degli scontri dove sono presenti anche diverse ambulanze.

Il gambiano coinvolto nella rissa è stato accoltellato e trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Civico.









