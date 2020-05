Musumeci: ”Sicilia chiusa fino al 7 Giugno. Riapertura subordinata all’andamento dei contagi”

La Sicilia rimarrà chiusa almeno fino al 7 Giugno. Una disposizione che potrà subire dei cambiamenti solo in base alle decisioni nazionali e all’andamento dei contagi. Il governatore Musumeci ritiene infatti fondamentale aspettare il dato epidemiologico nazionale e poi sulla base di quest’ultimo, e dopo un confronto con tutti i presidenti regionali e governo, si deciderà la linea da intraprendere. “Non si può avviare la nuova fase in una logica da macchia di leopardo – dichiara il governatore -. Ci vuole una responsabilità condivisa da tutti”.

Nonostante le polemiche e l’opposizione del ministro Boccia, Musumeci insiste su una sorta di passaporto sanitario che lui preferisce chiamare “protocollo” per poter garantire la sicurezza sanitaria e la tranquillità sociale di chi in Sicilia arriva e di chi in Sicilia vive. La regione sta lavorando a questo documento …









