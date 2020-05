L’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso è arrivato ieri a Palermo e ha incontrato in un vertice, al Palazzo d’Orleans, il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Seppur non sia giunta ancora l’ ufficialità, si presume che il governatore regionale abbia chiesto a Bertolaso di mettersi a capo del comitato tecnico scientifico per far fronte all’emergenza coronavirus nella delicata fase 2 in Sicilia. Dallo scorso giovedì, infatti, dopo l’inchiesta sulla corruzione nella sanità (Sorella Sanità), quel posto è rimasto vacante in quanto il dirigente incaricato, Antonio Candela, è finito ai domiciliari.

Fonte: GDS

L’articolo Musumeci incontra Bertolaso: sarà lui il sostituto di Candela? sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa