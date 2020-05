Mazara, progetto di risparmio energetico per Palazzo Cavalieri di Malta

La Giunta Municipale di Mazara ha approvato il progetto definitivo “per i lavori di ecoefficienza e riduzione consumi di energia primaria nell’edificio ‘Palazzo Cavalieri di Malta’ di via Carmine, adibito ad uffici comunali. L’investimento previsto è di 950mila euro.

Anche questo progetto, come quello sul risparmio energetico dell’illuminazione pubblica (vedi Nota di ieri) fa parte degli interventi finanziati da Agenda Urbana con i fondi previsti dal PO FESR 2014-2020 “Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, fra i Comuni di Marsala – Trapani – Erice – Mazara del Vallo e Castelvetrano”.

Il progetto è stato elaborato su incarico dell’Amministrazione Comunale dall’architetto Tatiana Perzia e dal geometra Salvatore Ferrara dell’Ufficio tecnico comunale che assumeranno anche la direzione dei lavori. Responsabile del procedimento è il geometra Vito Pinta.

In particolare i lavori consentiranno un risparmio









