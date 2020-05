Mazara, la Lega: “Compensare i tributi locali con i crediti d’imposta e contributi”

“Compensare i tributi locali con i crediti d’imposta e contributi”. Lo chiede a Mazara del Vallo la Lega.

Ecco la loro proposta.

Le norme di legge prevedono che i debiti TRIBUTARI COMUNALI sono compensabili con qualsiasi credito per tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap, ecc.).

La compensazione “locale” resta governata dai regolamenti comunali, che possono vietarla del tutto o ammetterla a precise condizioni, pertanto non si può prescindere dalla precisa previsione della possibilità nel regolamento delle Entrate e che l’Amministrazione individui un iter procedurale per la compensazione.

Il diritto all’ottenimento del vantaggio fiscale rimane contenuto nel limite massimo del valore dell’imposta calcolata per il periodo pari al singolo anno d’imposta. Non è possibile l’utilizzo della “riserva” o del “resto” e aggiungerla eventualmente alla detrazione dell’anno successivo.

I Tributi compensabili sono IMU, TASI, TARI.

