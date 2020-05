Massimo Grillo fa spaccare Diventerà Bellissima a Marsala

Terremoto in Diventerà Bellissima a Marsala, si dimettono il coordinatore cittadino, Renato Curcio, e il responsabile Agricoltura, Giacomo Alberto Manzo.

I due ex dirigenti si dimettono dalle cariche del partito ma anche dal Movimento, prendendone le distanze.

Si tratta di una non condivisione del percorso che ha portato l’avvocato Paolo Ruggieri, dirigente regionale dello stesso movimento che fa capo al presidente Nello Musumeci, ad appoggiare la candidatura a sindaco di Massimo Grillo.

Per Curcio e per Manzo sono state “Disattese le linee programmatiche del Presidente Musumeci che auspica da sempre un centro destra unito con Fratelli d’Italia, Lega Forza Italia, Udc e con quelle liste civiche con le quali si sarebbe potuto condividere un comune programma nel rispetto del perimetro delle aggregazioni politiche regionali e nazionali”.

Concludono il comunicato affermando che il movimento a Marsala ha virato verso una aggregazione di centro









