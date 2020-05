Marsala. Ladro incastrato da una impronta: arrestato marsalese 37enne

Nella giornata di ieri, 27 maggio 2020, i Carabinieri della Stazione di Marsala hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Marsala – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, LOMBARDO Francesco Natale, marsalese, cl.83, già gravato da precedenti di polizia, accusato del reato di furto aggravato in abitazione.

Tale provvedimento scaturisce dalla attività investigativa, condotta dal predetto reparto con la preziosa collaborazione del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina, a seguito del furto perpetrato nell’aprile 2017 in un abitazione privata sita in Contrada Barbarello.

I militari operanti, tramite gli elementi acquisiti nel corso del sopralluogo, in particolare con l’individuazione di una impronta palmare, hanno permesso di accertare che l’uomo, previa effrazione di una finestra, ed approfittando dell’assenza degli occupanti, si era introdotto nell’appartamento …









Leggi la notizia completa