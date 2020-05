Marsala, il progetto “Enjoy it with mom” del V Circolo “Strasatti Nuovo”. Il video

In un momento così difficile di lenta ripresa della vita quotidiana, nonostante le preoccupazioni siamo coscienti del fatto che ci sono famiglie dove le difficoltà sono maggiori, dove è difficile un sorriso pensando ad futuro sempre più incerto.

La scuola vive da vicino tali situazione, attraverso il contatto diretto quotidiano con i propri bambini, ed è per tale motivo che il Dirigente Scolastico Prof. Vita D’Amico del Quinto Circolo Didattico “Strasatti Nuovo” su proposta dell’Ass. Culturale Dream Life, rappresentata dal M° Rita Lo Grasso, ha voluto cogliere l’occasione per sposare il progetto “Enjoy it with mom”.

In tutto questo periodo, la scuola si è attrezzata con la didattica a distanza per continuare a essere protagonista della vita dei bambini.

Gli insegnanti in questo sono stati meravigliosi mettendosi in gioco attraverso la sperimentazione di metodologie completamente diverse …









