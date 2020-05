Marsala, arresti dei Carabinieri in centro 

Pomeriggio concitato a Marsala, dove i Carabinieri, operati in alcuni servizi di controllo del territorio, hanno operato degli arresti. In particolare, vicino la stazione, è stato arrestato intorno alle diciannove un giovane che infastidiva e molestava sia i passanti che le auto.

Probabilmente era sotto l’effetto di alcool o di droghe. Alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga lungo i binari, ma è stato presto preso.

Poco dopo, alle 19 e 30, davanti il locale Voga, altro arresto. I Carabinieri hanno preso un giovane e lo hanno fatto salire in auto, per portarlo probabilmente nella sede di Via Mazara.









