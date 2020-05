Luoghi del Cuore, FAI Castelvetrano punta sulla Chiesa del Purgatorio

Il Fondo Ambiente italiano ha lanciato nel mese di Maggio la decima edizione del censimento “ I luoghi del cuore “ che si rivolge a tutti i cittadini in Italia ma anche all’estero invitandoli a votare, entro il 15 dicembre 2020, i luoghi italiani che più amano e che si vorrebbero veder difesi, recuperati, valorizzati. Il progetto si propone di contribuire a far conoscere i luoghi che più amiamo e a segnalare le loro eventuali esigenze all’attenzione della Comunità e delle Istituzioni, attivando la partecipazione diretta della società civile nella tutela del proprio patrimonio artistico e naturalistico.

I luoghi più votati verranno premiati attraverso un contributo economico che, a fronte la presentazione di un progetto, verrà utilizzato per interventi di restauro e valorizzazione.

Il Gruppo Fai (Fondo Ambiente Italiano) di Castelvetrano, sollecitata da molti cittadini, propone …









