laculturariparte, in Sicilia riaprono i musei e i parchi archeologici da sabato per una settimana ingresso gratuito

Il neo assessore regionale ai Beni Culurali, Alberto Samonà ha reso noto che da sabato 30 maggio i musei regionali, i Parchi archeologici e gli altri siti siciliani della cultura riapriranno o al pubblico, dopo la chiusura forzata dovuta all’emergenza coronavirus.

#Laculturariparte è il messaggio che la Regione vuole dare a tutti. E per farlo, da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno i musei e le aree archeologiche dell’Isola apriranno gratuitamente. L’iniziativa del governo Musumeci segna il rilancio dell’attività culturale nella regione e vuole essere un gesto per ringraziare i siciliani e tutti coloro che, mostrando serietà e responsabilità, per oltre due mesi sono rimasti in casa, contribuendo, in questo modo, alla limitazione dei contagi, che in Sicilia, fortunatamente, non hanno raggiunto i livelli di altre zone d’Italia.

Per evitare code agli ingressi, sarà obbligatorio …









