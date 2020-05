La quiete è finita. Ancora un episodio di danneggiamento nella zona del centro storico di Trapani.

Nel mirino, dei soliti ignoti, l’auto di una donna che, questa mattina, ha trovato il vetro del finestrino laterale in frantumi. Già in passato nella zona antica del capoluogo si erano verificati episodi del genere. In un sola notte, lo scorso mese di novembre, vennero danneggiate dieci auto tutte parcheggiate in viale Regina Elena. Nel mirino anche la macchina di un turista fiorentino. Adesso un nuovo episodio che ha già creato allarme tra i residenti del centro storico.









Leggi la notizia completa