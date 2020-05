In Siclia aprono le discoteche, ma devono essere … statiche

Ballare si può. Ma … da fermi. E da soli. Sembra la trama di una puntata di Black Mirror.

Scherzi a parte, in Sicilia le discoteche ripartiranno, ma in forma “statica”, sarà cioè vietato il ballo.

Queste saranno per lo più le linee contenute nel prossimo decreto del 3 giugno del presidente della Regione Nello Musumeci.

Si è tenuto, a Palermo, un incontro tra l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina e alcuni rappresentanti del mondo delle discoteche.

In rappresentanza della provincia di Trapani c’era Mario Bornice, per Palermo Maurizio Giglio.

L’assessore Messina ha sottolineato come il sistema delle discoteche sia un settore nevralgico per la movida e non di meno per il turismo,ma le discoteche sono luoghi che però vanno assolutamente reinventati in questo periodo in cui l’emergenza da Covid-19 non è conclusa.

Certi del fatto che …









