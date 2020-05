Il salvataggio di Salvini e i trucchetti della politica ai tempi del Coronavirus

Nella fase 2 del Coronavirus i trucchetti della politica non mutano dalle fasi 0 o -1 che fossero .

Nelle scorse ore si è votato alla giunta elezioni e immunità parlamentare al Senato la richiesta del tribunale dei ministri di Palermo di procedere nei confronti dell’ex ministro degli interni e del Papeete Matteo Salvini in relazione alla vicenda Open Arms, quando 134 anime nello scorso agosto , tra cui 27 minori fatti scendere 3 giorni prima, non furono fatte sbarcare per 19 giorni al largo di Lampedusa. Il provvedimento di sbarco avvenne dopo l’intervento del procuratore Patronaggio, che sequestro’ la nave a scopo preventivo. C’è un rimbalzo sulla condivisione o meno della decisione nell’ex governo gialloverde.

La giunta presieduta dal longevo parlamentare Maurizio Gasparri ha votato sì alla relazione che sostiene l’operato di Salvini dacché lo stesso agí nell’interesse nazionale , essa è composta da 23 elementi, 13 si, 7 no, 3 astenuti d’ Italia Viva. Ha …









Leggi la notizia completa