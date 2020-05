Giuseppe Gandolfo nuovo Segretario del Partito Democratico di Salemi

“Ieri sera, 27 maggio 2020 si è svolto il Congresso del Partito Democratico di Salemi per il rinnovo del Segretario di Circolo e del Direttivo. L’assemblea degli iscritti mi ha eletto Segretario del Partito per i prossimi 5 anni. Sono grato a tutti i tesserati Democratici di Salemi, per l’enorme fiducia e apprezzamento dimostratomi; le importanti sfide che si presenteranno necessitano di un lavoro capillare sul territorio per coinvolgere tutte quelle persone che sentono di appartenere ai grandi valori che il Pd esprime. Auguro buon lavoro a Pina Strada, eletta Presidente del Circolo. Ringrazio inoltre Giuseppe Vultaggio, segretario uscente, per aver guidato il partito nei suoi anni più difficili. Adesso, insieme alla squadra della segreteria che presto nominerò, lavoreremo assiduamente per riportare al centro del dibattito i grandi temi per lo sviluppo del nostro territorio. Andiamo avanti insieme con un #cambiodimetodo”

Il Segretario

Giuseppe …









Leggi la notizia completa