Evasione carcere di Trapani, chiuse le indagini per l’ex direttore e il comandante polizia penitenziaria

Avviso di conclusioni delle indagini, preludio al rinvio a giudizio, per l’ex direttore delle carceri di Trapani, Renato Persico, e per il comandante della polizia penitenziaria, Giuseppe Romano. L’indagine a loro carico ruota attorno all’evasione dell’albanese Luca Leke avvenuta nel giugno dell’anno scorso. Il fuggitivo venne poi catturato dopo due giorni di “caccia” all’uomo.

Luca Leke, bloccato nelle campagne di Fulgatore, doveva scontare una pena per traffico di droga e furti e già in passato si era reso protagonista di un’altra evasione: aveva tagliato la corda dalle carceri di Civitavecchia. Renato Persico, peraltro, è indagato per un’altra evasione avvenuta nelle carceri di Favignana nel 2017 quando tre detenuti riuscirono a fuggire. Assieme a lui è indagata anche Silvia Lupo ex comandante della casa di reclusione isolana. Rinviati, entrambi a giudizio, la …









