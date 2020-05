 Ecobonus e sismabonus, Santangelo (M5S): “Un’opportunità per il settore edilizio”

Il decreto rilancio metterà a disposizione dei cittadini l’Ecobonus e il Sismabonus del 110% che darà la possibilità a tanti cittadini di migliorare le abitazioni sia dal punto di vista energetico e sia dal punto di vista strutturale. Da un lato si avrà la possibilità di effettuare i lavori a costo zero e dall’altro si permetterà all’indotto delle imprese che ruotano attorno al mondo del settore edile di rilanciare un settore, che negli ultimi anni ha subito la crisi economica.

Non rimane quindi, così come descritto nel decreto rilancio, di iniziare a programmare detti lavori a partire dal primo luglio p.v. e fino al 31 dicembre 2021, per poter ottenere gli incentivi previsti sui lavori effettuati, nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione, efficienza energetica come installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti di riscaldamento, interventi antisismici, restauri o recuperi di …









