Castelvetrano, il sindaco Alfano: “Mi dimetto se non arrivano gli aiuti” 

“Pronto a dimittermi se entro fine anno non arriveranno aiuti concreti dal Governo nazionale e regionale”, lo ha detto il sindaco di Castelvetrano in consiglio comunale,

Il comune rischia il dissesto – dice Alfano – lo Stato deve aiutare questa città, sono pronto ad un gesto eclatante come le dimissioni per salvare questa comunità”.

Il primo cittadino evidenzia la grave crisi del comparto turistico. “Doveva essere l’anno della svolta – continua Alfano – c’erano dati previsionali molto importanti che avrebbero reso il 2020 l’anno del rilancio turistico del nostro territorio. La Regione Siciliana ha imposto dei parametri sulle presenze turistiche che discriminano il nostro territorio, si perderanno da 1000 a 1500 posti di lavoro e siamo pronti a supportare le vibrate proteste che gli albergatori dovessero mettere in campo, noi ci saremo a rappresentare questa comunità che altrimenti rischia di …









