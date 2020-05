Castellammare: bonificato il territorio da amianto, sfalci ed ingombranti abbandonati 

Al via la bonifica del territorio con la rimozione di amianto, ingombranti e sfalci di potatura su più zone della città. A partire dal fine settimana e nel corso della prossima, in più giornate sarà effettuata un’operazione di bonifica per rimuovere rifiuti pericolosi come l’amianto ed ingombranti segnalati ed individuati dopo sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale.

Discariche abusive presenti in varie zone che, seppur bonificate più volte, tornano ad essere accumuli di rifiuti di ogni sorta: Fraginesi (zona chiesa Maria SS di Custonaci), Marmora, Castellaccio, Passo satiro, Conza …

«Abbiamo predisposto, di concerto con la ditta Agesp, una bonifica del territorio che durerà circa 10 giorni per eliminare rifiuti anche pericolosi come l’amianto, presente soprattutto in serbatoi di eternit abbandonati, in aree individuate e segnalate tramite sopralluoghi dell’ufficio tecnico -afferma il sindaco Nicolò …









