Campobello. Eletto il Segretario ed il Consiglio Direttivo del Circolo PD

Oggi 28.05.2020 alle ore 18: 00 si è tenuto in Videoconferenza il Congresso del Circolo del Partito Democratico di Campobello di Mazara (TP) , per eleggere il Segretario ed il Consiglio Direttivo. Presenti come garanti del Congresso Marzia PATTI e Gianluca NUCCIO della Commissione Provinciale per i Congressi. Sono intervenuti i candidati alla Segreteria Provinciale Domenico VENUTI e Valentina VILLABUONA.

E’ stato eletto Segretario del Circolo Gaspare ACCARDI che nel ringraziare tutti gli iscritti del Circolo per la fiducia accordatagli ha detto “Dobbiamo valorizzare “l’idea di squadra unita” al fine di garantire al Circolo quell’immagine di partito moderno attento alle istanze sociali dei Cittadini. Indicando le priorità su cui iniziare a lavorare, Sviluppo Territoriale, Politica del lavoro, Turismo, ambiente, politiche sociali e con particolare attenzione ai problemi dei Giovani. Tutti insieme, condividendo un rinnovato …









