Bagni chiusi alla villa comunale Margherita di Trapani. La denuncia è della consigliera comunale Francesca Trapani.

I locali, infatti, ancora non sono stati sanificati anche se i giardini pubblici sono stati riaperti da circa un mese. Ma non è tutto perchè facendo una passeggiata tra i viali alberati, Francesca Trapani ha anche scoperto che i resti delle operazioni di potatura sono stati accatastati invece che essere rimossi. Ecco, come si presenta oggi, l’unico polmone verde della città dove le mamme portano i loro figli. Il simbolo di una città in balia dell’abbandono.









Leggi la notizia completa