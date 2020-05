Attività produttive, in consiglio comunale la mozione per “Io Compro Marsala”

La ripresa delle attività commerciali non è andata come sperato. La fase iniziale, quell’entusiasmo delle prime giornate, ha poi subito una battuta di arresto. Dai commercianti di abbigliamento ai locali di ristorazione e bar i clienti entrano con il contagocce.

La crisi commerciale e quindi economica tocca un po’ tutti i settori, in varie regioni del Paese le amministrazioni comunali hanno messo a punto una serie di escamotage per incentivare il cittadino a spendere e a comprare nelle proprie città, evitando il proliferare degli acquisti online.

A Marsala è stata presentato un nuovo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale indirizzato in tal senso ad opera del consigliere Ivan Gerardi.

La mozione prevede la creazione di un portale e di una campagna pubblicitaria con lo slogan “IO COMPRO A MARSALA”, attuando un modello di acquisto di buoni di credito dedicato al …









