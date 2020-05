Agricoltura e non solo : pesche, il mercato si arricchisce di tre nuove qualita’

Arrivano dagli Stati Uniti tre nuove qualità di pesche, le “pesche della gioia”. Sono la Rich Joy, la Liberty Joy e la Crimson Joy.

La Rich Joy prende il nome dal sapore corposo del suo frutto e come modo per onorare l’allevatore di pesche ARS William Richardson Okie, che si ritirò nel 2014, nota per aver sviluppato la serie di varietà di pesche “principe”, ancora commercializzate.

Crimson Joy prende il nome dalla sua pelle quasi del tutto rossa. E’ chiamata così perché matura vicino al 4 luglio, giorno dell’indipendenza.

Le tre pesche Joy non sono geneticamente correlate. Sono tutte a polpa gialla, si ammorbidiscono lentamente fino ad ottenere una consistenza liscia e burrosa (un tratto chiamato fusione), con rapporti zucchero / acido equilibrati e piacevole qualità alimentare. Differiscono, però, per parentela genealogica, tempo di maturazione e fabbisogno …









Leggi la notizia completa