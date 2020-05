Agata D’Agostino e la sua battaglia (vinta) col Covid-19: «Tornerò a cucire…»

Guarda la macchina da cucire che è sistemata all’angolo della sala da pranzo: «Tornerò a realizzare qualche vestito per le mie nipoti, datemi il tempo di rialzarmi…». Sorride Agata D’Agostino, 75 anni, che è tornata da appena due giorni da Palermo a Castelvetrano, dopo avere vissuto l’esperienza del Covid-19. Lei, come l’altro castelvetranese Nicola Orlando (attualmente ancora positivo), ha contratto il virus per caso. Il ricovero a “Villa Eleonora” per un intervento urgente in seguito a un infarto e poi, tutto d’un tratto, la “convivenza” col Covid.

È il 19 marzo, la signora D’Agostino accusa dolori al petto, chiama la nuora Rosa che subito capisce. L’anziana viene trasportata all’ospedale di Castelvetrano, poi il trasferimento a Sciacca e, infine, a Palermo per l’intervento. Il 23 marzo la signora …









