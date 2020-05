A Palermo un’altra donna in gravidanza è stata ricoverata per il coronavirus

A Palermo un’altra donna in gravidanza è stata ricoverata perchè ha il coronavirus. Anche lei è ricoverata al Cervello, dove è stato disposto il ricovero nel reparto di pneumologia per alcuni problemi respiratori.

E’ alla sua ventesima settimana.

Nel frattempo continuano ad essere gravi le condizioni dell’altra donna, di 34 anni, incinta al settimo mese. Si trova in terapia intensiva, sotto strettissimo controllo medico.

La donna è tornata in Sicilia in aereo e tutti i passeggeri che hanno viaggiato con lei sono stati avvisati dall’Alitalia e dalle autorità sanitarie e sono state nel frattempo individuate le persone che sono venute a contatto con la gestante.









