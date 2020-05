Trapani, nuova rottura alla condotta fognaria di via Libica

Ancora una rottura alla condotta fognaria di via Libica, a Trapani. Il Comune è già corso ai ripari. Tecnici e operai sono già al lavoro, ma bisogna ancora accertare l’entità del danno.

L’arteria sarà presidiata dai vigili urbani e Protezione civile per scongiurare il verificarsi di ingorghi in attesa che la situazione possa rientrare – i tempi, però, sono incerti – alla normalità. Non è la prima volta che la condotta di via Libica cede, creando disagi alla circolazione viaria. Nella zona, peraltro, insistono numerose attività commerciali.

La condotta convoglia i liquami dalla via Marsala all’impianto di depurazione. Sul posto, questa mattina, l’assessore comunale Ninni Romano: cercheremo di essere celeri, ma il disagio ci sarà.









