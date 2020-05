Questa mattina la Polizia Municipale ha posto in stato di fermo giudiziario due giovani di 22 e 24 anni, di nazionalità marocchina, di cui uno con precedenti di polizia.

Sono stati denunciati per accesso abusivo in proprietà privata (una fatiscente abitazione in centro storico) e furto di energia elettrica. Gli agenti della Polizia Municipale si sono recati in Questura per l’identificazione e sono in attesa dei provvedimenti che prenderà il magistrato.









