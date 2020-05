Trapani, incidente tra bus ATM e motociclo

Un incidente stradale all’incrocio tra via XXX Gennaio e via Bastioni è avvenuto, nel tardo pomeriggio, a Trapani.

Coinvolti nel sinistro un autobus dell’ATM e un giovane di 20 anni alla guida di un motociclo.

Il bus, che percorreva la via XXX Gennaio, ha investito il giovane che, invece, usciva dalla via Bastioni per immettersi in via Mercè.

Lo scontro è stato inevitabile in quanto entrambi i conducenti non hanno avuto il tempo di frenare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili.

I soccorsi – secondo quanto riportato da TrapaniOggi – sono arrivati dopo venti minuti perché giunti da Valderice.

Ad avere la peggio il giovane che ha riportato solo qualche escoriazione.

Chiara Conticello

Foto TrapaniOggi









