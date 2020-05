Telethon: la ricerca scientifica non si deve fermare

L’attuale emergenza coronavirus ha reso ancora più fragili le persone affette da una malattia genetica rara, aumentando le difficoltà che questi pazienti devono affrontare, ma ha fatto anche comprendere il valore universale e l’importanza della ricerca.

La Fondazione Telethon lavora da 30 anni al fianco di queste persone per offrire loro una speranza grazie alla ricerca scientifica .

Ora più che mai non possiamo dimenticarci di tutte le persone con una malattia genetica rara. Non fermiamo la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Il tuo contributo sarà fondamentale per tenere accesa la speranza di una cura per tutti i bambini e le famiglie che affrontano una malattia genetica rara.

Anche questa primavera continua la distribuzione dei Cuori di biscotto Telethon.

Per avere la tua scatola di Cuori di biscotto contattami: Salvatore 338.2765312.









