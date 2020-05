Sicilia, le Frecce Tricolori in volo su Palermo

Un passaggio delle Frecce Tricolori ha colorato di verde, bianco e rosso il cielo di Palermo.

Questo pomeriggio in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) ha effettuato anche in Sicilia un sorvolo abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

Il programma della giornata ha previsto di mattina il sorvolo di Cagliari e nel pomeriggio, invece, l’arrivo in Sicilia, con il saluto ai Siciliani e agli abitanti del centro di Palermo (foto PalermoToday). Domani le Frecce Tricolori sorvoleranno Bari e a Napoli.









