Sicilia, 8 arresti per mafia. Così i boss organizzavano la loro lista civica

I carabinieri in Sicilia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 8 persone accusate di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni aggravate e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

L’operazione rappresenta la prosecuzione di una inchiesta del Nucleo Investigativo di Palermo sul mandamento mafioso di Misilmeri-Belmonte Mezzagno che aveva portato all’arresto di 19 persone, tra cui Filippo Bisconti, poi divenuto collaboratore di giustizia, e Salvatore Sciarabba, ritenuti co-reggenti della cosca, Vincenzo Sucato, reggente della famiglia mafiosa di Misilmeri, recentemente morto in carcere per Covid, e Stefano Polizzi, reggente della famiglia mafiosa di Bolognetta.

L’indagine è proseguita accertando il ruolo nel clan di Stefano Polizzi e Domenico Nocilla.

Registrato in diretta un summit nel quale – tre anni fa – i boss avrebbero anche parlato di politica con l’intenzione di creare una lista civica per …









Leggi la notizia completa