Sembra che ci sia un nuovo caso di coronavirus a Mazara 

Una beffa. Proprio oggi che dovrebbe essere il primo giorno di fine pandemia in provincia di Trapani, è tutto da rifare.

Secondo l’emittente Televallo, infatti, c’è un nuovo caso di coronavirus a Mazara del Vallo.

La notizia, al momento, non trova conferme in città. Se dovesse essere confermata, sarebbe una bella doccia fredda per la nostra provincia, costretta a ricominciare da capo il conto dei 28 giorni per dichiarare la fine pandemia.

E, sicuramente, sarebbe un campanello d’allarme rispetto alla fase 2 che tutti stiamo vivendo, forse, con troppa leggerezza.









