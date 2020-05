Scrive il direttore dell’Agenzia delle Entrate, sulle lunghe code a Marsala 

Ho letto con molta attenzione il vostro servizio sull’Agenzia delle Entrate di Marsala e mi sento in dovere di fare alcune opportune precisazioni in ossequio proprio all’oggetto della vostra testata che vuole garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.

Leggo, nel citato articolo, che imprenditori, commercianti, consulenti hanno solo due mezze giornate per sbrigare le loro pratiche…il fatto è a vostro dire, da imputare alla circostanza che in molti uffici pubblici lo smart working è inteso nel senso di fare lavorare a casa i dipendenti senza permettere ai cittadini di poter, da casa, chiedere servizi, quindi i dipendenti in ufficio non vanno i cittadini sì. Preliminarmente mi permetto di far notare che i consulenti non hanno motivo per presentarsi presso gli sportelli dell’Agenzia, avendo sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale si impegnavano e si impegnano a gestire le problematiche …









