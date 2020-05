Questura di Trapani, trasferimenti e incarichi per nuovi dirigenti e funzionari

Avvicendamenti e nuovi incarichi per i Dirigenti ed i Funzionari della Questura di Trapani sono stati disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Questore Dr. La ROSA.

Nei giorni scorsi il Questore Dr. LA ROSA ha disposto dei movimenti riguardanti la dirigenza di alcuni uffici della Questura. In particolare, il Vice Questore Dr.ssa Maria MEGNA ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico, in sostituzione del Vice Questore Dr.ssa Linda LA MARCA che è stata assegnata alla vice dirigenza della Divisione P.A.S.I.

Di recente, altresì, è giunto alla Questura di Trapani, proveniente dall’U.P.G.S.P. di Torino, il giovane Commissario Capo Dr. Andrea NAPOLI, cui il Questore ha assegnato l’incarico di Funzionario Addetto alla Squadra Mobile, in sostituzione del Commissario Capo CUSANO Pasquale, trasferito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura Del Verbano …









Leggi la notizia completa