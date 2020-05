Nuovo caso Covid-19 a Mazara, non ci sarebbe pericolo di focolaio 

Come già anticipato da tp24 c’è un nuovo caso di positività al Covid19 si è registrato per una persone di Mazara del Vallo.

Secondo quanto appreso da ambienti Asp si tratta di una donna mazarese che lavora presso una Rsa di Messina e che era già stata a Mazara del Vallo la scorsa settimana dopo avere effettuato un primo tampone a Messina che era risultato negativo.

Tornata a Messina per riprendere a lavorare nella Rsa, prima dell’immissione in servizio, le è stato effettuato un secondo tampone che questa volta è risultato positivo.

La signora che – riferisce l’Asp – è assolutamente asintomatica si trova ora in quarantena presso la sua abitazione di Mazara del Vallo e – secondo sempre quanto riferisce l’Asp sulla base delle dichiarazioni della signora – non avrebbe avuto contatti con persone di Mazara del Vallo se …









