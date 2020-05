Nuovi segretari di partito nel PD di Partanna e Gibellina.

A Partanna Michele Gullo, già dirigente del PD cittadino nel periodo 2009-2013 e vice segretario provinciale dei Giovani Democratici nel periodo 2009-2012, è stato votato all’unanimità dagli iscritti. Una candidatura unitaria e condivisa intorno alla quale riunire il centro sinistra e rifondare l’azione partitica.

“E’ necessario costruire, anche a livello locale, un PD forte che sappia parlare con la gente, con le attività produttive e con le associazioni. Ripartendo dai giovani e da chi vuole difendere l’esperienza democratica vissuta in passato. Il partito dovrà essere punto di riferimento per i cittadini e per far questo dovrà necessariamente essere chiaro, aperto e trasparente. Ho accettato questa scommessa perché fondata sulla condivisione di un progetto unitario che possa finalmente superare le logiche tradizionali e possa far ritrovare la …









Leggi la notizia completa